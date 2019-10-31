Азербайджан является важным партнером ЕС

Представительство Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане, категорически, опровергает утверждения, сделанные недавно в некоторых СМИ, в которых говорится о том, что «посол ЕС готовит сценарий уличных беспорядков в Баку», сообщает в четверг Trend со ссылкой на Представительство ЕС.

«Азербайджан является важным партнером ЕС, участником программы «Восточного партнерства», а также нашим стратегическим партнером в области энергетики. ЕС также поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана. Мы работаем вместе, чтобы продвигать наше партнерство и расширять сотрудничество, посредством заключенного в настоящее время нового всеобъемлющего и амбициозного соглашения, охватывающего большое количество сфер, включая права человека», — говорится в заявлении.

Как отмечается, ЕС продолжает поддерживать программу реформ Азербайджана.