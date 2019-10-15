Азербайджан выразил протест России из-за визита депутата Госдумы в Карабах

Азербайджан дал ноту России.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Российской Федерации.

Отмечается, что азербайджанская сторона направила министерству иностранных дел России ноту в связи с участием первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутата Госдумы Константина Затулина 11 октября этого года на мероприятии, организованном самопровозглашенным режимом на оккупированных территориях Азербайджана.

| 2019-10-15T19:44:03+00:00 15 октября 2019, 21:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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