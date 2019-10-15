Азербайджан выразил протест России из-за визита депутата Госдумы в Карабах

Азербайджан дал ноту России.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Российской Федерации.

Отмечается, что азербайджанская сторона направила министерству иностранных дел России ноту в связи с участием первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутата Госдумы Константина Затулина 11 октября этого года на мероприятии, организованном самопровозглашенным режимом на оккупированных территориях Азербайджана.