Азербайджан выразил протест Франции

«Мы решительно осуждаем незаконный визит французских парламентариев в оккупированный нагорно-карабахский регион Азербайджана».

Как сообщает Report, об этом отмечается в заявлении, распространенном министерством иностранных дел Азербайджана в связи с незаконным визитом французских парламентариев в оккупированный нагорно-карабахский регион Азербайджана.

В ноте обращено особое внимание на то, что осуществление такого рода незаконных поездок серьезно подрывает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ, включая Францию, имеющие целью урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта путем переговоров, а также наносит ущерб авторитету Франции как посредника в этом процессе.

В документе правительство Франции призывается принять решительные меры для пресечения незаконных поездок парламентариев этой страны на оккупированные территории Азербайджана.

| 2019-09-12T19:47:23+00:00 12 сентября 2019, 20:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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