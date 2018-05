Азербайджан впервые за долгие годы не попал в финал «Евровидение»

В Лиссабоне сегодня состоялся первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение 2018». Об этом сообщает корреспондент издания «ГОРДОН».

Из 19 участников в финал прошли представители 10 стран:

Австрия, Сезар Семпсон (Nobody But You), Эстония, Элина Нечаева (La Forza), Кипр: Элени Фурейра (Fuego), Литва, Ева Засимаускайте (When We’re Old), Израиль, Нетта Барзилай (Tоу), Чехия, Миколас Йозеф (Lie To Me), Болгария, Equinox (Bones), Албания, Евгент Бушпепа (Mall), Финляндия, Саара Аалто (Monsters), Ирландия, Райан О’Шонесси (Together).

В финал не прошли конкурсанты из Азербайджана, Исландии, Бельгии, Беларуси (ее представлял украинский исполнитель Alekseev), Македонии, Хорватии, Греции, Армении и Швейцарии.

«Евровидение 2018» пройдет в столице Португалии Лиссабоне 8-го, 10-го и 12 мая. Украина попала во второй полуфинал.

