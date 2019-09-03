Азербайджан вошел в топ-5 стран въездного туризма в Россию

По итогам первого полугодия 2019 года первую десятку стран, из которых иностранцы въезжают в Россию, возглавила Украина с показателем в 3,424 млн. поездок.

Согласно информации российского ТурСтата, следом идет Казахстан (1,569 млн. поездок), на третьем месте расположился Китай (780 тысяч поездок). На четвертом месте — Финляндия. Азербайджан занял пятое место в рейтинге ( 418 тыс. поездок (+6%)).

Далее идут Польша, Германия, Армения, Молдова и Эстония.

Самый значительный рост числа поездок показали Южная Корея (+42%) и Китай (+17%). Также увеличились показатели таких стран как Таиланд (+23%), Монголия (+5%) и Япония (+2%).