Азербайджан вносит изменения в соглашение по закупке самолетов Boeing 737 MAX-8

По итогам переговоров с корпорацией Boeing вносятся изменения в соглашение о поставках самолетов Boeing 737 MAX ЗАО «Азербайджанским авиалиниям» (AZAL).

Об этом сообщили Report в ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

В AZAL отметили, что планируется перенос сроков поставок самолетов с 2019-го на 2024-й год: «До этого срока полностью прояснится вопрос касательно технических возможностей и безопасности самолетов Boeing 737 MAX».

Отметим, что в апреле 2017 года азербайджанская авиакомпания Silk Way Airlines и корпорация Boeing подписали контракт на приобретение 10 самолетов Boeing 737 MAX-8. Общая стоимость контракта составляла порядка одного миллиарда долларов. Поставки должны были быть осуществлены в течение трех лет.

На текущий момент «Азербайджанские Авиалинии» будут активно использовать свой текущий парк самолетов. Парк авиакомпании состоит из современных самолетов таких ведущих производителей, как Boeing, Airbus и Embraer.