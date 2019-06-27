Азербайджан вместо Грузии: сможем ли мы привлечь российских туристов?

В последнее время отношения России и Грузии заметно испортились, и это затронуло, в первую очередь, сферу туризма. Россиянам не рекомендуют посещать Грузию, и в скором времени авиасообщение между этими странами будет приостановлено.

В связи с этим, не мог не возникнуть вопрос, получится ли у нашей страны воспользоваться ситуацией в свою пользу, и заменить российским туристам Грузию? У нас ведь тоже есть море, солнце, вкусная еда.

Экономист Натиг Джафарли отметил #, что он пессимистично смотрит на вероятность того, что Азербайджану удастся привлечь российских туристов, выбиравших местом отдыха соседнюю Грузию.

Когда у России ухудшились отношения с Турцией, и количество россиян, поехавших в эту страну на отдых, упало в разы, в Азербайджане также говорили о привлечении туристов из России, напомнил он. Но ничего не было сделано в этом направлении. Вряд ли, сейчас все будет иначе.

«Для этого, в первую очередь, надо понять, зачем они едут в Грузию, изучить их потребности. Нужно предоставить такой вид отдыха, который им по душе. Вопрос: сможем ли мы это сделать? В Грузии более 20 разных туристических маршрутов на любой вкус. Есть поездки по историческим местам, гастрономические туры», – сказал он.

В ценовом сегменте, как говорит Н.Джафарли, Азербайджан уступает Грузии.

На морской туризм, по его убеждению, тоже ставку делать нет смысла. С этим нельзя не согласиться, ведь многие местные жители не купаются в Каспии, что тут говорить об иностранцах.

Всех переманить даже технически не удастся, считает эксперт. Только летом в Грузии отдыхает порядка 350 тысяч россиян, а в год более миллиона. В Азербайджан же, по официальной статистике приезжает 700 тысяч россиян, но подавляющее большинство из них – наши соотечественники с российскими паспортами, которые едут к родственникам, на свадьбы, похороны. Однако, и они считаются туристами. Но настоящих туристов, то есть тех, кто едут именно с целью посетить страну, как говорит Н.Джафарли, в Грузии больше.

Лететь в Грузию дешевле, чем в Азербайджан, и многие туристы жалуются на «кусачие» цены на авиабилеты в Баку. Все дело в отсутствии конкуренции и высоких аэропортовых сборах.

«В Грузии сейчас на рынке присутствует 12 авиакомпаний, а до конца лета их будет 14. К тому же в аэропорту Кутаиси очень низкий аэропортовый сбор, да и в Тбилиси он ниже, чем в Баку. У нас же Azal совершает 95% рейсов, он монополист, и диктует цену. А аэропортовые сборы в бакинском аэропорту выше, чем во Франкфурте. Отмечу, что на проверку каждого пассажира уходит 11 долларов, это большая сумма»,– заявил экономист.

Коснулся он и вопроса разницы цен на билеты в различные азербайджанские заповедники, архитектурные места. Отметим, что билет на посещение Янардаг для местных стоит 2 маната, а туристам он обойдется в 9 манатов. Намного дороже для иностранцев и билеты на Девичью башню.

Многие туристы, в том числе российские, отмечают этот факт в своих отзывах в соцсетях, говоря о том, что такое отношение несправедливо.

Н.Джафарли отметил, что раньше подобное было и в Европе и в Турции, но затем мировой туризм пришел к выводу, что это неэффективный путь.

«Такая мера привела к нелегальной продаже билетов. Так, в Италии в 90-ых годах прошлого века итальянцы покупали билеты и перепродавали их туристам. Тогда правительство поняло, что поднятие цен для туристов не имеет смысла. Нам тоже не стоит пугать туристов ценами, это не идет на пользу туристическому сегменту. Если даже все останется, как есть, – говорит Н.Джафарли,– наверняка азербайджанцы не менее предприимчивы, чем итальянцы, и тоже будут сами на этом зарабатывать».

В свою очередь председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев заявил #, что мысль о том, что Азербайджан может заменить для российских туристов Грузию, утопична.

«Некоторые просто выдают желаемое за действительное. Полтора миллиона российских туристов посетили Грузию за год, у нас же показатели намного ниже, и то к нам приезжают по большей части россияне азербайджанского происхождения».

Азербайджан, как говорит эксперт, не смог пока создать комфортных условий для туристов. Взять тех же арабских туристов, на которых обрушилась волна негатива. По словам Н.Агаева, россияне и граждане других стран могут прочитать об этом в интернете, и у них сложится впечатление о том, что наша страна не особо гостеприимна. К тому же, часто имеет место обман туристов. Он рассказал о случае, когда туристу в отеле сказали, что номер стоит 300 долларов, хотя на сайте стояла цена 80 долларов.

Наш собеседник подчеркнул, что администраторы, менеджеры некоторых отелей пытаются нажиться на туристах, а в итоге страдает репутация страны, как туристического направления. Та же история и с таксистами, завышающими цену за проезд иностранцам в разы. Впрочем, и без завышения россиян пугают высокие цены. Только еда, как говорит эксперт, тут относительно недорогая.

«Для россиянина дешевле отдохнуть в Турции, Египте, в Греции. Там в последнее время развивают и местный туризм, агитируя посещать Крым. Но это не значит, что Россия как туристический рынок для нас потеряна. Совсем нет. Определенный процент туристов из этой страны мы можем привлечь, например, из Дагестана. Надо развивать лечебный туризм, который точно заинтересует россиян. В других туристических сферах Азербайджана мы пока не можем конкурировать с многими странами»,– отметил он.

Для туристов и местных жителей, как говорит Н.Агаев, должны быть одинаковыми цены на посещение различных исторических, архитектурных и культурных памятников.

«Для детей вход должен быть бесплатным, нужно создавать условия для посещения людям с инвалидностью. Мы должны привлекать туристов, а не отпугивать их»,– резюмировал эксперт.