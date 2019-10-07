Азербайджан в Вашингтоне официально подтвердит желание стать донором бедных стран

Правительство Азербайджана в ходе ежегодного собрания Совета управляющих группы Всемирного банка и Международного валютного фонда объявит о своем желании участвовать в качестве донора и пополнении средств Международной ассоциации развития (МАР) для поддержки бедных стран.

Как сообщили в бакинском представительстве ВБ, ежегодное собрание стран-членов ВБ и МВФ пройдет 14-20 октября в Вашингтоне.

«Во время собрания состоится заседание доноров, где они объявят о своем желании пополнить ресурсы МАР. Что касается суммы взноса, то об этом страны объявят в начале декабря на донорской конференции, которая пройдет в Стокгольме», — сказали в представительстве.

На ежегодном собрании от Азербайджана примет участие делегация из Центрального банка.

Отметим, что это будет девятнадцатое пополнение ресурсов МАР (МАР19).

МАР является одним из крупнейших источников помощи для 75 беднейших стран мира, 39 из которых находятся в Африке, а также крупнейшим источником донорских средств, обеспечивающих базовые социальные услуги в этих странах.

Самое последнее – восемнадцатое – пополнение ресурсов МАР (МАР18), завершившееся в декабре 2016 года, составило рекордную сумму в 75 млрд долларов США, предназначенную для финансирования проектов в течение трехлетнего периода, который закончится 30 июня 2020 года.

Предполагается, что благодаря средствам, предоставляемым в рамках МАР-18, будет, в частности, обеспечено базовыми услугами в области здравоохранения и питания до 400 млн человек, проведена вакцинация 130-180 миллионов детей, обеспечены безопасные роды примерно у 20 млн женщин за счет участия квалифицированных медицинских работников. Около 45 миллионов человек получат доступ к чистой воде, и, как ожидается, будет подготовлено 9-10 млн учителей для более чем 300 млн детей.

Азербайджан присоединился к Группе Всемирного банка в 1992 году и в первые годы сотрудничества стране предоставлялись только льготные кредиты по линии МАР. На сегодня экономическое развитие Азербайджана, в том числе доходы на душу населения, что является одним из главных показателей для выдачи льготных кредитов, вышли за рамки критериев для стран-членов МАР.

Право на получение займов МАР имеют страны с ВВП на душу населения не более 1165 долларов [порог в 2018 финансовом году]. В 2018 году ВВП на душу населения в Азербайджане составил 8 126,2 маната (4 780 доллара).

В настоящее время Азербайджан получает кредиты в соответствии с условиями Международного банка реконструкции и развития (МБРР входит в Группу ВБ).

За период сотрудничества Группа ВБ в целом выделила Азербайджану кредиты на реализацию свыше 50 проектов в стране на сумму свыше трех миллиардов долларов. В настоящее время реализуются еще семь проектов на сумму около 1,5 миллиарда долларов. Помимо кредитов, в 1995-2014 годах ВБ выделил Азербайджану 45 грантов на общую сумму 41,586 миллиона долларов.(Report )