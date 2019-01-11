Азербайджан в третьей корзине ЕВРО

Женская сборная Азербайджана по волейболу попала в третью корзину при жеребьевке группового этапа чемпионата Европы 2019 года. Вместе с нашей командой туда также попали сборные Беларуси, Украины и Франции.

Потенциальными соперниками «милли» являются:

Корзина 1: Сербия, Голландия, Италия, Россия;

Корзина 2: Германия, Бельгия, Болгария, Хорватия;

Корзина 4: Румыния, Финляндия, Испания, Словения;

Корзина 5: Португалия, Швейцария, Греция, Эстония.

В каждой группе будут присутствовать по пять команд. В 1/8 финала пройдут по четыре сборные из каждого квинтета, после чего турнир пройдет по олимпийской системе. Матчи групповых этапов пройдут с 23 августа по 8 сентября в Турции, Польше, Венгрии и Словакии, сборные которых сыграют каждая на своей арене.

Жеребьевка ЕВРО состоится 23 января в Стамбуле.

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