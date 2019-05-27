Азербайджан в лидерах импорта сливочного масла из Украины

В апреле этого года Азербайджан импортировал 258 тонн сливочного масла из Украины, сообщает Государственная служба статистики этой страны.

Примечательно, что на нашу страну пришлось 16,1% всего объема экспорта сливочного масла Украины, составившего в апреле 1,6 тыс. тонн, что на 51% меньше, чем в апреле минувшего года. Снижение экспорта связано со снижением производства в стране.

В прошлом месяце Украина также экспортировала 220 тонн сливочного масла в Нидерланды, 150 тонн — в Турцию, 125 тонн — в Молдову. Таким образом, Азербайджан занял первое место по объему импорта украинского сливочного масла. Известно, что, несмотря на заявленный рост сельского хозяйства, Азербайджан массово импортирует сливочное масло и молочную продукцию, что приводит к зависимости потребительского рынка от ситуации в странах импортерах и валютного курса.

Примечательно, что в январе-апреле этого года объемы импорта сливочного и прочих масел животного происхождения сократились на 206 тонн (4,8%), а сумма увеличилась на 5,184 млн долларов (20,1%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем временем тенденция к подорожанию, связанная с падением курса маната к доллару, привела к большому количеству дешевого суррогата, реализуемого в столичной розничной сети под маркировкой «сливочное масло». Такая продукция таит в себе массу неприятных сюрпризов.

По свидетельству специалиста по сельскому хозяйству Вахида Магеррамова, в так называемом местном производстве этого важного продукта потребительской корзины широко используют смесь импортируемых в страну дешевых жиров. Полученный суррогат предлагают под видом сливочного масла по более доступной цене. «Дело в том, что килограмм натурального продукта получают из 23 литров коровьего молока жирностью 3,6 процентов. Это накладно. Местное производство сливочного масла обходится дороже, чем в других странах. Учитывая стоимость переработки, производства, транспортировки и прочих расходов стоимость конечного продукта в розничной сети не может быть меньше 18 – 20 манатов килограмм, и это самые минимальные подсчеты. В странах развитого агросектора, скажем, Европы, государственные дотации и субсидии покрывают 50% расходов на производство. У нас же нет такой практики. В сложившейся ситуации дельцы используют в производстве дешевые растительные масла и животный жир. Также внушает сомнения качество импортируемого сливочного масла».

Между тем, на волне резкого подорожания этого продукта руководитель Союза свободных потребителей Эюб Гусейнов также обратил внимание на значительный рост предлагаемого в торговой сети дешевого и опасного для здоровья суррогата. Со слов главы ССП, розничные цены на этот продукт серьезно повысились и прогнозы по ценам неутешительны.

«После подорожания в сети продаж, увеличилось количество контрафактной, низкокачественной, но более дешевой продукции. Качество масла определяется включением жирных кислот – этот показатель не должен превышать 8%, однако в местных магазинах появилось масло, где процент упомянутых включений многократно превышает норму. Такой продукт опасен для здоровья. Советую гражданам тщательно изучать маркировку», — сказал Гусейнов, отметив, что масло низкого качества широко используется в производстве кондитерской продукции.

Собеседник отметил, что карантинные и санитарно-гигиенические проверки импортируемой продукции должны осуществлять соответствующие службы в структуре Госкомтаможни, но судя по всему, ведомство не выполняет своих прямых обязанностей на надлежащем уровне. По мнению специалистов, рост суррогата имеет прямое отношение к подорожанию.

Известно, что таможенные пошлины на импортируемое масло были понижены в три раза до 31 декабря 2019 года. После этого решения сливочное масло в розничной сети подешевело на копейки. Со слов продавцов, мизерное падение цен было вызвано снижением таможенных пошлин. До этого решения пошлина, взимаемая с ввозимого в Азербайджан сливочного масла и других масел, произведенных из молока, составляла 15% , а значит, была понижена до 5 % от стоимости продукции.

Напомним, что ранее экономист Натиг Джафарли предложил таможне объяснить, почему новозеландское масло в Азербайджане продается за 18-19 манат, а в соседней Грузии — 10-11 манат в ответ на заявление Госкомтаможни об отсутствии монополии на ввоз в страну сливочного масла. В ответ на это таможня сослалась на отсутствие изменений в собственных пошлинах. Ведомство продолжает утверждать, что в этом сегменте импорта нет монополий, поскольку ввозят сливочное мало свыше пятидесяти компаний. Однако факты вещь упрямая. Так, максимальная оптовая цена новозеландского масла Anchor на электронных порталах продаж не превышает трех долларов за килограмм :

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