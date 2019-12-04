Азербайджан в Кубке УЕФА сыграет с командами Грузии, Эстонии и Швеции

Сегодня прошла жеребьевка Кубка регионов УЕФА-2021.

Как сообщает azerisport.com, победитель Кубка регионов Азербайджана по футболу — клуб «Угур» из Сумгайыта начнет выступление с предварительного раунда.

Согласно жребию, «Угур» попал в группу А вместе с клубами Грузии, Эстонии и Швеции. Матчи пройдут в июле будущего года в Швеции.

Если сумгайытский клуб займет первое место в этой группе, то во втором этапе сыграет с командами Чехии, Украины, Боснии и Герцеговины. Эти матчи пройдут 23-29 сентября в Боснии. Если же «Угур» станет вторым в Швеции, то во втором этапе сыграет с Россией, Болгарией и Уэльсом. Эти матчи пройдут 22-28 сентября в Болгарии.

Напомним, что это будет второе выступление сумгайытского клуба в Кубке регионов УЕФА.