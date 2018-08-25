Азербайджан в будущем году примет два чемпионата Европы

Исполнительный комитет Европейского союза гимнастики объявил о том, что чемпионаты Европы по аэробике и художественной гимнастике 2019 года пройдут в Баку.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, 23-25 мая 2019 года Национальная гимнастическая арена впервые примет самых сильных спортсменов континента по аэробике. Проведение Европейского первенства по этому виду спорта, который развивается в Азербайджане последние пять лет, придаст положительный импульс развитию местных гимнастов.

Следом за этим — с 31 мая по 2 июня — Баку уже в четвертый раз проведет чемпионат Европы по самому излюбленному виду гимнастики — художественной гимнастике.

Напомним, что обладающая большим опытом в проведении международных мероприятий Федерация гимнастики Азербайджана в течение 2019 года организует этапы Кубка мира по спортивной гимнастике, прыжкам на батуте и тамблингу, а также Кубок мира и чемпионат мира по художественной гимнастике.

38 просмотров