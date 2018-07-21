Азербайджан в 4 раза отстает от Восточной Европы по уровню зарплат

Граждане Азербайджана получили очередную дозу позитива в виде статистики по росту зарплат. По данным Госкомстата, среднемесячная номинальная заработная плата в стране на 1 июня текущего года выросла на 4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составила 541 манат.

Но если взять этот показатель по различным отраслям, то оказывается, среднемесячная зарплата госслужащих составляет 690,7 маната, а медицинских работников – 167 манатов. Самые высокие зарплаты у нефтяников: они получают в среднем 3000 манатов в месяц. К числу категорий, получающих достойную зарплату с учетом цен на потребительском рынке и накоплений на «черный день» относятся также инженера по информационным технологиям, сотрудники банков, топ-менеджеры столичных отелей и строительных компаний.

Средняя заработная плата является важным источником социально-экономической информации об уровне и динамике трудовых доходов наемных работников, степени их дифференциации, соотношении темпов ее роста с темпами роста производительности труда. Судя по официальным данным, в Азербайджане по части зарплат и доходов граждан все обстоит не плохо: экономика развивается, наращивается объем экспорта (правда нефти продаем больше, чем хлопка, фундука и томатов, но это мелочи), бюджет пополняется. Эти средства, как заявляют высокопоставленные чиновники, идут на рост благосостояния народа.

Однако все познается в сравнении. Обнародованные на днях данные Московской высшей школы экономики о динамике средних зарплат в странах Восточной Европы могут вызвать легкий шок у азербайджанских отельеров, преподавателей университетов, менеджеров компаний, не говоря уже об учителях. В отчете указывается, что в прошлом году среднестатистический россиянин получал 670,9 доллара в месяц. Текущий уровень номинальных зарплат в России в 1,7 раза ниже, чем в Польше (1147 долларов), в 1,88 раза ниже, чем в Чехии (1262 доллара), в 1,61 раза уступает показателям Венгрии (1082 доллара).

По нынешнему обменному курсу в Азербайджане, наш среднестатистический гражданин получает примерно 325 долларов в месяц, что вдвое ниже аналогичного показателя по России. Еще более заметнее разница в сравнении с восточноевропейскими странами.

Как следует из данных ВШЭ, Молдова в 2014 году отставала от Азербайджана по уровню зарплат примерно на 90% (567,6 долларов против 293,8), но на конец 2017 года она вышла вперед: граждане страны получали в среднем 308,1 доллара в месяц, тогда как азербайджанцы только 306,7.

По уровню номинальных долларовых зарплат Азербайджан безнадежно отставал как семь лет назад, так и сегодня от Польши, (1167,3 доллара в 2011 году, 1147, 6 доллара в 2017 году), Венгрии (1059,9 доллара в 2011 году и 1082,3 доллара в 2017 году). И даже в Болгарии — беднейшей экономике Евросоюза – дела в этой сфере обстоят получше. Так, если болгарские трудяги в 2015 году получали в среднем 500,7 доллара в месяц, ныне эта цифра составляет 602,1 доллара.

Еще быстрее обгоняет «цветущий» Азербайджан Китай: с 2011 по 2016 год средняя зарплата в КНР выросла с 539 до 847 долларов, тогда как в нашей стране она упала с 460,2 до 306,7 долларов.

Надо признать, что рейтинг Азербайджана по этому показателю заметно пошатнулся за последние несколько лет на территории СНГ. Несмотря на девальвацию рубля, жесткие экономические санкции, со всеми вытекающими отсюда последствиями, Россия все еще сохраняет лидирующую позицию по уровню оплаты труда, но если оценивать его по номинальному обменному курсу, РФ «существенно сократила разрыв с другими странами».

В Армении в 2011 году средняя зарплата составляла 290,2 доллара против азербайджанских 460,2 доллара, в 2016 году «многострадальные» армяне, страдающие от собственных чиновников-коррупционеров получали 363,1 доллара в месяц. Слабым утешением для нас служит тот факт, что в Украине и Таджикистане все еще не дотягивают до показателей Азербайджана.

По поводу перспектив средней номинальной зарплаты, Минэкономразвития страны обещает дальнейший рост промышленности, увеличение доходов и зарплат. Но, что станет с нашими зарплатами, если наша национальная валюта действительно «поплывет», как на минувшей неделе объявил ЦБА, заявив о полном переходе на режим плавающего курса маната к 2020 году? В валютном эквиваленте, как следует из прогноза ЦБА, зарплаты и вовсе снизятся: курс доллара поднимется с нынешнего 1,70 до 2,20 маната, или на 3,3%, что полностью нивелирует рост в манатах.

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