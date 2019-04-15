Азербайджан узнал стартового соперника по отбору

Состоялась жеребьевка европейской квалификации среди сборных по пляжному футболу в рамках отборочного этапа на Всемирные пляжные игры.

На первой стадии турнира, который пройдет в Испании, 16 команд были поделены на 8 пар. По итогам жребия, соперником Азербайджана стала Украина. Все матчи этапа пройдут 9 мая. Победитель этой пары на следующей день сыграет с победителем пары Россия – Норвегия. Отбор пройдут команды, которые смогут пробиться в полуфинал.

5-я команда квалификации также получит шанс пробиться на Всемирные пляжные игры через стыковые матчи с третьей командой отбора в зоне КОНМЕБОЛ.

Всемирные пляжные игры пройдут в октябре в США.