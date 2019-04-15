Азербайджан узнал стартового соперника по отбору

Состоялась жеребьевка европейской квалификации среди сборных по пляжному футболу в рамках отборочного этапа на Всемирные пляжные игры.

На первой стадии турнира, который пройдет в Испании, 16 команд были поделены на 8 пар. По итогам жребия, соперником Азербайджана стала Украина. Все матчи этапа пройдут 9 мая. Победитель этой пары на следующей день сыграет с победителем пары Россия – Норвегия. Отбор пройдут команды, которые смогут пробиться в полуфинал.

5-я команда квалификации также получит шанс пробиться на Всемирные пляжные игры через стыковые матчи с третьей командой отбора в зоне КОНМЕБОЛ.

Всемирные пляжные игры пройдут в октябре в США.

| 2019-04-15T22:18:38+00:00 15 апреля 2019, 23:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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