Азербайджан увеличил производство и импорт еды

На фоне заявлений о росте местного производства продовольственной продукции, таможня информирует о резком увеличении ее импорта.

Как такое возможно, и почему при растущем местном производстве страна с такими высокими темпами наращивает ввоз еды, остается загадкой. По данным таможни, в текущем году увеличился ввоз почти по всем позициям потребительской корзины азербайджанцев.

Скажем, в структуре продовольственного ввоза основной объем пришелся на пшеницу и составил 653,228 тыс. тонн – импорт увеличился на 9,2% до $145 млн 789,02 тыс. На плодоовощную продукцию пришлось 189,302 тыс. тонн (рост на 8,7%) на сумму $113 млн 60,34 тыс., мясо – 28,804 тыс. тонн (рост на 12,1%) на сумму $43 млн 329,94 тыс. Импорт сливочного масла за отчетный период составил 7 тыс. 482,15 тонн (рост на 2,4%) на $37 млн 304,89 тыс. В целом, на продовольствие пришлось 10,15% всего импорта.

Между тем по свидетельству Государственного комитета статистики, в отчетный период местное производство в аграрном секторе увеличилось на 6,3%, в том числе на 3,1% увеличилось производство продукции животноводства, а на 9,5% – растениеводства. Стоимость валовой сельскохозяйственной продукции в фактических ценах составила 4453,7 миллиона манатов, из них 2230,4 миллиона манатов приходится на долю животноводства, а 2223,3 миллиона манатов на долю растениеводства, информирует Госкомстат.

Что касается животноводства, по сравнению с аналогичным периодом минувшего года в январе-июле производство мяса в живом весе увеличившись на 3% составило 289,3 тонны, производство молока, увеличившись на 1,7%, составило 1219,2 тысяч тонн, производство яиц, увеличившись на 6,9%, составило 1093,4 миллиона штук. Между тем рост производства мяса, о котором гордо рапортует профильное ведомство, почему-то сопровождается увеличением импорта. В январе-июле этого года в страну ввезли 28 тыс. 804 тонны мяса, тогда как в отчетное время прошлого года этот показатель был на порядок меньше — 25 тыс. 687 тонн. Импорт молока также увеличился до 4 998 тонн на сумму 8,137 млн долларов. Объем импорта в годовом сравнении возрос на 798,2 тонн (19%), стоимость — на 2,211 млн долларов (37,31%).

Но и это не все. Согласно данным Ассоциации производителей, зерновых, по состоянию на 9 июля минувшего года, с полей было собрано 2 млн. 319 тыс. тонн пшеницы. Между тем, по информации Министерства сельского хозяйства от 9 июля сего года следует, что внутреннее производство зерна составило 2 млн. 885 тыс. тонн. Получается, что производство в текущем году превысило прошлогодний показатель на 566 тыс. тонн. Сопоставляя данные этих двух ведомств, можно прийти к выводу, что зерновых произвели на 24% больше. Однако таможня отчиталась, что в январе-июне текущего года в страну импортировали 576,489 тыс. тонн пшеницы, тогда как в прошлом году импорт составил 538,781 тын. Словом, объемы ввоза пшеницы в текущем году тоже увеличились на 7%.

Чем вызваны растущие объемы ввоза заморской еды, если местное производство непрестанно растет? К сожалению, официальные источники не дают вразумительного ответа на этот вопрос, а независимые специалисты объясняют странную ситуацию недостоверностью информации о внутреннем производстве, которую выдают профильные ведомства. Кстати, в отчетный период минувшего года импорт заморского продовольствия составил $768 млн 206,06 тыс, увеличившись на 2,6% к январю-июлю позапрошлого года. В текущем году динамика роста превзошла ожидания, увеличившись на 11,5% — до $856 млн 233,43 тыс.