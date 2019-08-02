Азербайджан увеличил производство и экспорт электроэнергии

В июле 2019 года в Азербайджане произведено 2,13 млрд КВт/ч электроэнергии, что на 50 млн КВт/ч или 2,4% больше, чем в июле 2018 года.

Об этом сообщил Report глава центра по связям с общественностью и прессой «Азерэнержи» .

Отмечено, что экспорт электроэнергии в соседние страны увеличился в несколько раз по сравнению с июлем прошлого года. Основной причиной этого стал кризис в энергосистеме в июле прошлого года, увеличение технических возможностей электростанций в рамках Программы реабилитации в этом году, что обусловило рост поставок электроэнергии в соседние страны, в частности, Грузию.

Так, если в июле прошлого года в соседние страны было экспортировано 10,4 млн КВт/ч электроэнергии, то в этом году объемы экспорта составили 101,8 млн КВт/ч.Теймур Абдуллаев