Азербайджан уступает 16-и странам на ЧМ

В Нур-Султане (Казахстан) проходит чемпионат мира по борьбе.

Как сообщает azerisport.com, на данный момент разыграны 104 лицензии на Олимпиаду-2020.

Их завоевали борцы следующих стран: Япония (8), Россия (8), Казахстан (8), Германия (5), Китай (5), Украина (5), Иран (5), Венгрия (4), Турция (4), Узбекистан (4), США (4), Индия (4), Польша (3), Швеция (3), Сербия (3), Грузия (3), Куба (2), Армения (2), Эстония (2), Беларусь (2), Кыргызстан (2), Республика Корея (2), Монголия (2), Азербайджан (2), Дания, Египет, Румыния, Греция, Нигерия, Молдова, Болгария, Италия, Франция, Сирия, Швейцария, Сан-Марино.

Лицензии Азербайджана завоевали Мария Стадник (50 кг) и борец вольного стиля Шариф Шарифов (97 кг).

Напомним, что в копилке сборной Азербайджана — четыре медали. Мария Стадник (50 кг) стала чемпионкой, Рафик Гусейнов (82 кг, греко-римская борьба) стал вторым, а Эльданиз Азизли (55 кг, греко-римская борьба) и Элис Манолова (65 кг, женская борьба) завоевали бронзу.