Азербайджан улучшил позиции в Индексе глобальной конкурентоспособности

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе обнародовал рейтинг «Индекс глобальной конкурентоспособности», сообщается 9 октября в докладе организации.

Индекс ВЭФ включает в себя 103 экономических и социальных индикатора, которые влияют на рейтинг каждой страны. Например, объём рынка, способность к инновациям, коррупция, качество инфраструктуры, здоровье граждан и многие другие. Всего рассматривается 141 государство, сообщает ИА REGNUM.

Азербайджан поднялся на 11 ступеней в Индексе глобальной конкурентоспособности за 2019 год, опубликованном Всемирным экономическим форумом в среду.

Как сообщает Report, Азербайджан с 62,7 баллами (прибавив 2,7 балла) занимает в текущем исследовании 58-е место.

Армения располагается на 69-й позиции (61,3 балла), Грузия – на 74-й (60,6 балла).

Возглавляет рейтинг Сингапур. В первую пятерку также входят США, Гонконг (Китай), Нидерланды и Швейцария. Всего в списке представлена 141 экономика.

Индекс глобальной конкурентоспособности, составленный из 12 показателей, измеряет готовность стран к четвертой промышленной революции.