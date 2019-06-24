Азербайджан стал вторым по итогам голосования на проведение Всемирного нефтяного конгресса

На заседании Всемирного нефтяного совета в Санкт-Петербурге определилась страна-хозяйка, где будет проходить 24-й Всемирный нефтяной конгресс в 2023 году.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетикиАзербайджана, по результатам голосования с участием 41 страны-члена Всемирного нефтяного совета победила Канада с отрывом в 1 голос от Азербайджана. Голосование, в котором участвовали также Аргентина, ОАЭ и Казахстан, прошло в четыре этапа. В финальном этапе Азербайджан набрал 20 голосов, а Канада — 21 голос.