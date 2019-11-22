Азербайджан стал донором ЕБРР

Сегодня в Лондоне в рамках инвестиционного саммита Восточного партнерства между Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Азербайджаном как страной-донором было подписано соглашение о выделении под проекты ЕБРР гранта в сумме 2 млн долларов.

Как передает Report, документ подписали президент ЕБРР Сума Чакрабарти и премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Отмечается, что данные средства будут направлены на осуществление мер по стимулированию использования возобновляемых источников энергии, поддержке малого и среднего бизнеса и женского предпринимательства.

Отметим, что на сегодняшний день ЕБРР профинансировал в Азербайджане 168 проектов на общую сумму в 3,3 млрд евро.

| 2019-11-22T20:14:56+00:00 22 ноября 2019, 21:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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