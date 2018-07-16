Азербайджан стал 4-м на Кубке Европы

Команда Азербайджана по дзюдо заняла четвертое место в общем зачете Открытого Кубка Европы в Саарбрюкене (Германия). По итогам турнира в активе коллектива два золота, одно серебро и три бронзы. Высшие награды выиграли Мамедали Мехтиев (90 кг) и Ушанги Кокаури (+100 кг), серебро в активе Шаина Гехреманова (+100), а бронза в активе Вугара Ширинли (60 кг), Карамата Гусейнова (60 кг) и Тельмана Велиева (73 кг).

В результате, наша команда обошла Великобританию, Грузию, Бельгию, Казахстан, Голландию и многие другие страны.

Победу отпраздновала Россия (4-1-5), далее расположились Франция (2-4-5) и Германия (2-1-4).

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