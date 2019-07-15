Азербайджан сегодня представит свой второй доклад в ООН

Азербайджан представит сегодня в ООН свой второй доклад по устойчивому развитию.
Презентация и обсуждение документа будут проходить на Политическом форуме высокого уровня Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию.
Форум будет проходить в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
Это второй доклад официального Баку.
Отметим, что заместитель премьер-министра, заместитель председателя и исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), председатель Национального координационного совета по устойчивому развитию Али Ахмедов совершил рабочий визит в Соединенные Штаты Америки для представления доклада.
Напомним, что только 14 стран мира смогут представить ООН второй доклад.(report)