Азербайджан с Китаем может связать новый авиарейс

В будущем году ожидается старт нового авиарейса в Баку еще из одного города Китая, помимо Пекина. Об этом сказал главный исполнительный директор ETI Holidays Го Дондже на встрече с исполнительным директором Азербайджанского бюро по туризму Флорианом Зенгстшмидтом, сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

По его словам, за сентябрь 2019 года число визитеров из Китая в Азербайджан составило 20 тысяч человек, хотя в 2018 году их было лишь 13 тысяч.

Бюро туризма Азербайджана и ETI Holidays (официальное представительство AZAL в Китае) проведут совместные тренинги для китайских субагентов.

Целью тренингов является повышение потенциала Азербайджана в различных областях туризма, продвижение его отелей, туристических маршрутов, достопримечательностей, древних архитектурных памятников и национальной кухни.

Отметим, что с декабря 2018 года в столице Китая Пекине действует официальное представительство Азербайджанского бюро по туризму.

| 2019-10-08T22:14:31+00:00 9 октября 2019, 04:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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