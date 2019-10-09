Азербайджан против Бахрейна

Сегодня сборная Азербайджана по футболу проведет очередной товарищеский матч.

Как сообщает azerisport.com, подопечные Николы Юрчевича сыграют в гостях с командой Бахрейна.

20:30 БАХРЕЙН – АЗЕРБАЙДЖАН

Эр-Риффа, Национальный стадион. Главный арбитр — Ахмед Алкаф (Оман).

Азербайджан (ориентировочный состав): Эмиль Балаев, Бадави Гусейнов, Бахлул Мустафазаде, Аббас Гусейнов, Шахрияр Рагимов, Джавид Гусейнов, Ричард Алмейда, Эдди Исрафилов, Араз Абдуллаев, Намик Алескеров, Рамиль Шейдаев.