Азербайджан против Бахрейна

Сегодня сборная Азербайджана по футболу проведет очередной товарищеский матч.
Как сообщает azerisport.com, подопечные Николы Юрчевича сыграют в гостях с командой Бахрейна.
20:30 БАХРЕЙН – АЗЕРБАЙДЖАН
Эр-Риффа, Национальный стадион. Главный арбитр — Ахмед Алкаф (Оман).
Азербайджан (ориентировочный состав): Эмиль Балаев, Бадави Гусейнов, Бахлул Мустафазаде, Аббас Гусейнов, Шахрияр Рагимов, Джавид Гусейнов, Ричард Алмейда, Эдди Исрафилов, Араз Абдуллаев, Намик Алескеров, Рамиль Шейдаев.
Эр-Риффа, Национальный стадион. Главный арбитр — Ахмед Алкаф (Оман).
Азербайджан (ориентировочный состав): Эмиль Балаев, Бадави Гусейнов, Бахлул Мустафазаде, Аббас Гусейнов, Шахрияр Рагимов, Джавид Гусейнов, Ричард Алмейда, Эдди Исрафилов, Араз Абдуллаев, Намик Алескеров, Рамиль Шейдаев.