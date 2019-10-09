Азербайджан против Бахрейна

Сегодня сборная Азербайджана по футболу проведет очередной товарищеский матч.
Как сообщает azerisport.com, подопечные Николы Юрчевича сыграют в гостях с командой Бахрейна.
20:30 БАХРЕЙН – АЗЕРБАЙДЖАН
Эр-Риффа, Национальный стадион. Главный арбитр — Ахмед Алкаф (Оман).
Азербайджан (ориентировочный состав): Эмиль Балаев, Бадави Гусейнов, Бахлул Мустафазаде, Аббас Гусейнов, Шахрияр Рагимов, Джавид Гусейнов, Ричард Алмейда, Эдди Исрафилов, Араз Абдуллаев, Намик Алескеров, Рамиль Шейдаев.
| 2019-10-09T15:08:20+00:00 9 октября 2019, 18:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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