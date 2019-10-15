Азербайджан проиграл и Швейцарии

АЗЕРБАЙДЖАН U-21 – ШВЕЙЦАРИЯ U-21 — 0:1 (0:1)
Байрами, 33 (0:1)
Сумгайыт. Стадион «Капитал Банк Арена». Главный арбитр – Новак Симович (Сербия).
Азербайджан U-21: Камран Ибрагимов, Амин Сейдиев, Туран Манафов, Нихад Тамазов, Гаджиага Гаджилы, Фарид Набиев (Эльвин Джафаргулиев, 61), Исмаил Ибрагимли (Шакир Сеидов, 61), Догукан Оксуз (Сулейман Ахмедов, 61), Антон Кривоцюк, Барыш Экинчиер (Ровлан Мурадов, 77), Озанджан Кекчю.
Швейцария U-21: Антони Рачьоппи, Джордан Лотомба (Лео Сейду, 86), Сильвен Сидле, Жан Бамер, Яспер ван дер Верфф, Тони Домджони, Дэн Ндой (Кевин Рюэгг, 67), Бастьен Тома (к), Жереми Гиймено (Филип Стожилкович, 46), Недим Байрами (Петар Пушич, 71), Рубен Варгас (Филип Угриинич, 86).
Предупреждение: Сидле, Сейдиев, Экинчиер, Гаджиев, Варгас, Мурадов.
Другой матч группы 2:
23:00 Словакия — Франция
Ранее Азербайджан проиграл в гостях Лихтенштейну (0:1), обыграл дома Словакию (2:1), уступил дома Грузии (0:3) и проиграл в гостях Франции (0:5).