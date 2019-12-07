Азербайджан продолжает закупать мандарины в Грузии

В Грузии вошел в активную фазу экспорт мандаринов, урожай которых в этом году ожидается не менее 55 тыс. тонн, сообщили в субботу «Интерфаксу» в координационном штабе по организации сбора, приема, переработки и экспорта цитрусовых урожая-2019.

По информации штаба, на сегодняшний день на внешний рынок уже поставлено 10 тыс. 235,1 тонн мандаринов, из которых 6 тыс. 235,1 тонн, или более 60% экспортных поставок, осуществлены в Россию.

В числе других традиционных импортеров грузинских мандаринов — Украина, куда поставлено 1 тыс. 835,6 тонн, Армения (1 тыс. 809 тонн), а также Белоруссия, Казахстан, Азербайджан. К ним в этом году прибавились Литва, Молдова, Словакия, Сингапур и Катар, куда на данном этапе пока отправлены сравнительно небольшие партии мандаринов.

По заявлению штаба, в этом году в Грузии выращен качественный урожай цитрусовых, что находит прямое отражение, как в диверсификации рынков их сбыта, так и в цене и, соответственно, в росте доходов фермеров.