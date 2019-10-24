Азербайджан примет участие в съезде глав правительств СНГ в Москве

Заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ) пройдет 25 октября в Москве в технопарке «Сколково».

Главы правительств обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в формате СНГ.

От Азербайджана планируется участие делегации во главе с премьер-министром Али Асадовым.

В ходе заседания особое внимание будет уделено рассмотрению Концепции сотрудничества государств – участников СНГ в области цифрового развития общества и Плана первоочередных мероприятий по ее реализации, а также Стратегии обеспечения информационной безопасности государств – участников СНГ.

Кроме того, что в ходе заседания СГП будут подписаны документы, регламентирующие сотрудничество стран Содружества в сфере стандартизации, ветеринарии, антимонопольного регулирования, развития радионавигации, рекультивации территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств, проведение Игр стран СНГ, а также сотрудничество в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Традиционно обширный блок документов, вносимых на рассмотрение глав правительств, будет посвящен вопросам финансового обеспечения деятельности органов СНГ.

| 2019-10-24T22:29:50+00:00 24 октября 2019, 22:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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