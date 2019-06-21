Азербайджан примет участие на международной выставке в Москве

С 25 по 30 июня в Москве в Выставочном конгресс-центре «Патриот-Экспо» пройдет V международный военно-технический форум «ARMY-2019», сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство оборонной промышленности.

В мероприятии при организации минобороны России будет участвовать и министерство оборонной промышленности (МОП) Азербайджана.

Миноборонпром впервые будет представлен на «ARMY-2019» — одной из самых больших выставок мира в области вооружений и военной технике.

Делегацию в широком составе возглавит замминистра Яхья Мусаев.

В национальном павильоне МОП представит экспортную продукцию – снайперские винтовки, автоматы, пистолеты, штуромовые пулеметы, гранатометы, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), минометы, боеприпасы различного калибра и др.