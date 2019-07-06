Азербайджан пресек незаконный сбор средств в Карабахе

Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) пресекла попытки незаконного сбора средств, а также обслуживания банков на оккупированных территориях Азербайджана, говорится в сообщении регулятора, сообщает Trend.

«Палата выявила факты обслуживания платежных карточек, действующих под брендами международных платежных систем. Кроме того, на официальном сайте так называемого «министерства финансов сепаратистской «НКР», созданного на оккупированных территориях Азербайджана, велся сбор средств. Это нарушает, как суверенитет Азербайджана, так и международные правовые нормы и требования международных карточных систем», — говорится в сообщении.

Как сообщается в заявлении Палаты, наличие подобных фактов означает нарушение суверенитета и территориальной целостности нашей страны, норм международного права, создание благоприятных условий для отмывания грязных денег и финансирования терроризма, а также несоблюдение требований, установленных международными платежными системами.

В связи с этим, специалисты Палаты провели встречу с представителями «Visa Inc.» и «MasterCard Worldwide», на которой до их сведения была доведена необходимость немедленного прекращения оказания услуг на оккупированных территориях с помощью платежных карт с брендами этих организаций.

В результате проведенных комплексных мер и совместной деятельности, на «официальной интернет-странице» так называемого «министерства финансов сепаратистской «НКР»» пресечен сбор материальной помощи посредством платежных карт международных брендов, а также, прием этих платежных карт сетью банкоматов некоторых банков на оккупированных территориях.

В рамках урегулирования и контроля в сфере платежных систем, Палата внимательно следит за реализацией мероприятий, мониторингом обслуживания платежных карт международных брендов, предлагаемого банками, действующими на оккупированных территориях Азербайджана.