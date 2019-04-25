Азербайджан представил Уругваю ноту

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило отношение к сообщениям о поездке «министра иностранных дел» сепаратистского режима в Нагорном Карабахе Масиса Маиляна в Уругвай и проведении там «встреч».

Как сообщили Report в министерстве, М.Маилян посетил Уругвай по приглашению армянской общины этой страны для участия на мероприятиях по случаю т.н. «геноцида армян»:

«Представитель» сепаратистского режима не был принят ни одним из представителей правительства Уругвая. Что касается встречи с Лусией Тополански, хотелось бы отметить, что председатель Уругвайского Сената участвовала в парламенте на мероприятии, связанном с т.н. «геноцидом армян». М.Маилян же присутствовал на встрече с другими представителями армянской общины Уругвая».

«В то же время в связи с вопросом наше посольство в Аргентине представило ноту, отражающую протест азербайджанской стороны министерству иностранных дел Уругвая. В своем ответе МИД Уругвая отметило, что позиция правительства по этому вопросу является фундаментальной и неизменной. Ожидается, что в самое кратчайшее время посол Азербайджана проведет встречу в министерстве иностранных дел Уругвая», — отметили в МИД.