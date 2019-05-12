Азербайджан предоставил гарантии безопасности финалистам Лиги Европы

Министерство молодежи и спорта выступило сегодня с заявлением, в котором говорится, что Азербайджан предоставил гарантии безопасности участникам финала футбольной Лиги Европы, который состоится в Баку 29 мая.

«Как и в предыдущие годы, когда в Баку проводились Европейские игры, Всемирная шахматная Олимпиада и другие важные соревнования, государство отправило письма участникам с гарантией безопасности, — говорится в заявлении. – В связи с этим информация о том, что якобы армянскому футболисту Генриху Мхитаряну не предоставлены гарантии безопасности, не соответствуют действительности».

Напомним, что в финале сыграют лондонские клубы «Арсенал» и «Челси». Мхитарян выступает за «Арсенал».