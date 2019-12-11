Азербайджан посетят содокладчики ПАСЕ

Содокладчики Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Азербайджану Стефан Шенак и Роджер Гейл посетят Баку.

Об этом Report заявил содокладчик Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану Стефан Шенак.

По его словам, они будут наблюдать за предстоящими 9 февраля в Азербайджане внеочередными парламентскими выборами: «Мы впервые посетим Азербайджан в качестве наблюдателей. Мы ознакомимся с предвыборной ситуацией, подготовкой к выборам и ходом выборов».

Напомним, для наблюдения за предстоящими 9 февраля в Азербайджане внеочередными парламентскими выборами ПАСЕ направит в страну более 30 наблюдателей.

| 2019-12-11T20:57:40+00:00 11 декабря 2019, 22:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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