Азербайджан посетит заместитель генсека ООН

В Баку организуют Форум госслужб ООН.

Предусмотренный на 24, 25 и 26 июня форум пройдет при организационной поддержке ООН и Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям.

Форум станет первым мероприятием ООН, организованным в стране в сфере оказания государственных услуг.

Здесь предусматривается участие официальных лиц, заместителя генсека ООН Луи Зенми, представителей государств и правительств различных стран, руководителей частного и академического секторов и пр.

В рамках форума в Центре Гейдара Алиева и Бакинском конгресс-центре будут организованы различные пленарные сессии, семинары и пр.(report)

| 2019-05-27T16:04:50+00:00 27 мая 2019, 18:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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