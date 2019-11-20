Азербайджан попал в список стран мира с низким уровнем терроризма

Азербайджан попал в список стран мира с низким уровнем терроризма.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в докладе лондонского Института экономики и мира (Global Terrorism Index 2019).

Согласно рейтингу, Азербайджан поднялся на пять позиций по сравнению с прошлогодним рейтингом и занял 103 место.

Афганистан, Ирак, Нигерия и Сирия являются самыми опасными с точки терроризма странами. А в число безопасных вошли Беларусь, Мавритания, Монголия, Румыния, Хорватия, Куба, и другие страны.

Как отмечается в докладе, смертность от терроризма падает четвертый год подряд, после пика в 2014 году. Наибольшее падение смертности наблюдалось в Ираке, где в 2018 году было зарегистрировано 3217 смертей от терроризма — снижение на 75 процентов по сравнению с предыдущим годом. Впервые с 2003 года, Ирак больше не является страной, наиболее пострадавшей от терроризма.

Хотя масштабы терроризма уменьшились, но не искоренены полностью — 103 страны зафиксировали по крайней мере один террористический акт в 2018 году, а 71 страна пострадала как минимум от одного смертельного случая в результате терроризма в том же году. Это второй худший год в истории по числу стран, по крайней мере, с одной смертью в результате терроризма, что подчеркивает необходимость продолжения активных международных действий по борьбе с терроризмом.