Азербайджан получил статус наблюдателя в Тихоокеанском альянсе

Азербайджан получил статус наблюдателя в Тихоокеанском альянсе (Pacific Alliance) на очередной встрече совета министров, прошедшей в мексиканском городе Мехико.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел.

В министерстве сообщили, что Азербайджан во внешней политике придает большое значение сотрудничеству с латиноамериканскими странами и в данной связи активно сотрудничает с организациями и экономическими объединениями, существующими в данном регионе.

Отметим, что сейчас у Альянса имеется 57 наблюдателей, в том числе и Азербайджан.

| 2019-05-13T16:28:47+00:00 13 мая 2019, 20:18|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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