Азербайджан получил статус наблюдателя в Тихоокеанском альянсе

Азербайджан получил статус наблюдателя в Тихоокеанском альянсе (Pacific Alliance) на очередной встрече совета министров, прошедшей в мексиканском городе Мехико.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел.

В министерстве сообщили, что Азербайджан во внешней политике придает большое значение сотрудничеству с латиноамериканскими странами и в данной связи активно сотрудничает с организациями и экономическими объединениями, существующими в данном регионе.

Отметим, что сейчас у Альянса имеется 57 наблюдателей, в том числе и Азербайджан.