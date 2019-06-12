Азербайджан подключится к Транссибирской железнодорожной магистрали

Россия планирует переключить часть грузопотока, в том числе контейнерного, по Транссибирской железнодорожной магистрали через Азербайджан, Грузию в Турцию дальше в Европу.

Об этом сказал первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Александр Мишарин в интервью РИА Новости.

«Этот проект реализуется. Он реализуется по соглашению Азербайджан-Грузия-Турция. Разговор идет о строительстве участка железной дороги, которая имеет две ширины колеи: 1435 и 1520, что позволит переключить часть потока по Трансибу через Азербайджан, Грузию в Турцию дальше в Европу», — сказал А.Мишарин.

По его словам, для реализации проекта будет создано совместное предприятие «РЖД Логистики». «Будет турецко-российское предприятие по организации перевозок», — сказал заместитель гендиректора «РЖД».

Говоря о планах, А.Мишарин отметил, что «РЖД» определила для себя несколько ключевых регионов. Это европейские страны, Латинская и Центральная Америка, в том числе Аргентина, Африка и страны юго-восточной Азии, в частности, Индонезия, Индия. «Причем, наша задача – не только строительство, но и строительство по принципу жизненного цикла», — сказал он.

За последние 3-4 года объем контейнерных российских перевозок последовательно увеличивается. В прошлом году, по его словам, он увеличился на треть (+34%), в этом году планируется обеспечить прирост к 2018 году на уровне 22%.

Напомним, что с конца 2017 года по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс уже осуществляются грузоперевозки. На начальном этапе объем грузоперевозок по этому маршруту будет на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

БТК позволяет значительно сократить сроки поставок товаров из Китая в Европу по территории Азербайджана. В мае между железными дорогами Азербайджана и России был подписан меморандум о развитии сотрудничества. Стороны договорились развивать комплексное сотрудничество в железнодорожной сфере, в том числе по развитию транспортного и транзитного потенциала национальных железнодорожных компаний посредством совместной реализации мероприятий, которые будут способствовать росту грузовых перевозок по маршрутам Иран – Азербайджан – Россия – Европа в рамках западного маршрута международного транспортного коридора «Север- Юг» и маршрута Россия – Азербайджан – Турция с использованием инфраструктуры железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс.

РЖД и АЖД намерены совместно привлекать дополнительные грузы для перевозок контейнерными поездами по западному маршруту коридора «Север-Юг» и другим маршрутам.

Кроме того, усилия компаний будут направлены на развитие транзитных перевозок в направлении Восток-Запад-Восток, прежде всего в сообщении между Азербайджаном и КНР транзитом по территории России, а также между КНР и другими странами транзитом по территории России и Азербайджана.