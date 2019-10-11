Азербайджан поддержал антитеррористическую операцию Турции в Сирии

«Азербайджан решительно осуждает все формы и проявления терроризма и поддерживает усилия международного сообщества по борьбе с терроризмом».

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджанской Республики.

«В этой связи мы уверены, что операция «Источник мира» Вооруженных сил Турции послужит устранению террористических рисков, возвращению беженцев в свои дома, решению гуманитарных проблем и обеспечению мира и стабильности в рамках территориальной целостности Сирии, как было заявлено правительством Турции» — говорится в заявлении.