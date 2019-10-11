Азербайджан поддержал антитеррористическую операцию Турции в Сирии

«Азербайджан решительно осуждает все формы и проявления терроризма и поддерживает усилия международного сообщества по борьбе с терроризмом».

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджанской Республики.

«В этой связи мы уверены, что операция «Источник мира» Вооруженных сил Турции послужит устранению террористических рисков, возвращению беженцев в свои дома, решению гуманитарных проблем и обеспечению мира и стабильности в рамках территориальной целостности Сирии, как было заявлено правительством Турции» — говорится в заявлении.

| 2019-10-11T14:16:55+00:00 11 октября 2019, 15:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss