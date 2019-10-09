Азербайджан победил Бахрейн

Сборная Азербайджана по футболу в гостях победила в товарищеском матче сборную Бахрейна со счетом 3:2, сообщает Report.

Во встрече, которая проходила на Национальном стадионе, счет открыли хозяева поля. Затем, на 41-й минуте в результате грубой ошибки в обороне хозяев, нашей команде удалось восстановить равновесие. Мяч забил Руфат Дадашов.

Во втором тайме, на 62-й минуте Тамкин Халилзаде выводит гостей вперед, далее на 68-й минуте Мохаммед Саад, восстанавливает равновесие в счете — 2:2. Но, через две минуты, благодаря точному удару Рамиля Шейдаева, Азербайджан устанавливает окончательный счет — 3:2.

Отметим, что 13 октября сборная Азербайджана в рамках отборочного цикла ЕВРО-2020 встретится в гостях со сборной Венгрией. Матч, который начнется в 20:00 (бакинское время), пройдет на стадионе «Groupama».