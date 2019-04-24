Азербайджан перейдет на новую модель е-правительства

В период с 2020 по 2025 годы Центр развития электронного правительства Азербайджана планирует перейти с текущей модели «one stop shop» на новую модель электронного правительства «none stop shop». Об этом, как сообщает Trend, сказал журналистам директор Центра Фариз Джафаров.

По словам Джафарова, особенность данной модели заключается в том, что все необходимые услуги будут оказываться на базе единой инфраструктуры электронного правительства беспрерывно. Система будет способна обрабатывать большое количество данных для ускорения и улучшения качества предлагаемых услуг.

В Центре развития электронного правительства за прошедший год своей деятельности разработано свыше 40 проектов, охватывающих различные направления услуг: E-Gov, AsanFinans, AsanLogin, AsanVisa, AsanPay, AsanWi-Fi, E-Tender и другие проекты.

Говоря о текущих работах центра, Джафаров отметил, что предоставляющий более 400 видов услуг портал е-правительства (e-gov.az) является большой системой, которая в свою очередь состоит из интегрированных подсистем, относящихся к различным сферам: коммунальная, аграрная, социальная, национальное пространство. Эти подсистемы объединяют в себе множество различных структур. Например, все коммунальные услуги будут находиться в единой коммунальной системе для облегчения и ускорения работы граждан. В рамках нового подхода работы с клиентами, будет создан единый код абонента, единая услуга, единый подход оператора.

В единой социальной системе находится, в первую очередь, министерство социальной защиты и труда Азербайджана. В систему, позволяющую обмениваться необходимой информацией между структурами, были интегрированы также другие госструктуры этой сферы.

Системы национального пространства и аграрной сферы будут включать в себя все структуры, которые функционируют в аграрном, земельном, водном, воздушном, экологическом и других секторах.

По словам директора, была проделана большая работа по цифровизации и переносе документов в базу данных портала.

Как отметил Джафаров, после цифровизации наступил период реактивных услуг, который состоит в предоставлении услуг различных структур при запросе граждан.

В настоящее время наступил период проактивных услуг, когда услуги предоставляются без запроса граждан. Например, при рождении ребенка государство оповестит родителей о том, что нужно получить свидетельство о рождении без обращения самих граждан. Система позволяет зарегистрировать новорожденного ребенка и, в скором времени, будет оформлено свидетельство о рождении. Также при истечении срока паспорта и других документов, граждане будет оповещены об этом.

Также директор отметил успех AsanVisa, рассказал о предоставлении миллионной визы иностранному гражданину.

Проект AsanFinans включает в себя интернет-банкинг, который позволяет быстро осуществлять банковские операции клиентов, а также предоставлять документы в электронной форме посредством системы идентификации граждан по индивидуальному идентификационному номеру (FIN). Более 24 компаний, включая банки и НБКО, интегрировались в данную систему, идет процесс подключения других банков, НБКО.

Особенность уникального проекта AsanLogin, по словам Джафарова, заключается в том, что при регистрации в данном портале, осуществляется доступ ко всем другим порталам.