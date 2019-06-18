Азербайджан ожидает наплыв китайских туристов

Проведение 110-й сессии Исполнительного совета Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) в Баку было очень важно.

Об этом на пресс-конференции по итогам сессии, проведенной 16-18 июня в Баку, сказал председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев, сообщает во вторник Trend.

Нагиев отметил, что в Баку приехали администрации по туризму 37 стран: «Было весьма важно познакомить их с культурным наследием Азербайджана».

Глава Госагентства также добавил, что согласно контракту, заключенному с Китаем, в Азербайджан приедет много туристов из этой страны.

| 2019-06-18T16:59:32+00:00 18 июня 2019, 19:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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