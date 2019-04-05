Азербайджан отменит пошлины на импорт ряда сельхозтоваров

На некоторые сельскохозяйственные продукты будет отменена ввозная таможенная пошлина, а на некоторые, напротив, будет наложена экспортная пошлина. Это направлено на то, чтобы защитить внутренний рынок и стабилизировать цены.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил министр экономики Шахин Мустафаев.

По его словам, эти меры будут применены в течение двух месяцев, что приведет к стабилизации цен.

Министр также сообщил, что рынки розничной торговли полностью находятся под контролем, проводятся регулярные мониторинги:

«Товары, необходимые для ежедневного потребления, находятся под серьезным контролем. В последний месяц мы наблюдаем повышение цен на лук. К нему мы можем добавить картофель и капусту. Министерство экономики выясняет причины повышения цен».

По словам Ш.Мустафаева, несмотря на то, что повышение цен не вызвано искусственными обстоятельствами, оно беспокоит правительство. Правительство в связи с этим в ближайшее время примет соответствующие меры:

«Будут наложены пошлины на экспорт лука, капусты и картофеля».