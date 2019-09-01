Азербайджан отменил визовый режим для граждан Турции

Визовый режим между Азербайджаном и Турцией сегодня отменен, безвизовый срок пребывания турецких граждан в республике будет составлять тридцать дней, сообщает haqqin.az со ссылкой на МИД.

Анкара в 2007 году в одностороннем порядке отменила визовый режим для граждан Азербайджана. В настоящее время безвизовый срок пребывания граждан Азербайджана в Турции составляет 30 дней. 25 июля МИД Азербайджана направило ноту в МИД Турции в связи с отменой визового режима.

«С сегодняшнего дня отменяется визовый режим между Турцией и Азербайджаном. Безвизовый срок пребывания в Азербайджане для граждан Турецкой Республики, имеющих общегражданский паспорт, составляет 30 дней», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

| 2019-09-01T11:28:19+00:00 1 сентября 2019, 13:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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