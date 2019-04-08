Азербайджан отменил импортную пошлину на лук

Правительство Азербайджана отменило таможенную пошлину на импорт лука.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении министерств экономики и сельского хозяйства.

«В последние годы цены на картофель, лук и капусту на внутреннем рынке значительно возросли. В связи с этим, решением Кабинета министров от 5 апреля 2019 года на экспорт картофеля введена пошлина до 30 апреля, лука и капусты — до 31 мая текущего года. Кроме того, специальная пошлина на импорт лука отменена до указанной даты.

Этот шаг обеспечит стабильность цен на внутреннем рынке, послужит удовлетворению спроса населения на данную продукцию», — говорится в заявлении.