Азербайджан отказался от кредита ВБ

Правительство Азербайджана отказалось от использования оставшейся части кредита на проект улучшения благосостояния вынужденных переселенцев в стране (IDP Living Standards and Livelihoods), в связи с чем дата завершения проекта перенесена с 31 декабря 2020 года на конец этого года.

Как сообщили Report во Всемирном банке, по запросу азербайджанской стороны банк аннулировал выплату 51,196 млн долларов — неиспользованную часть кредита.

«Финансирование дальнейших работ после приостановки проекта будут осуществляться за счет средств государственного бюджета Азербайджана», — сказали в банке.

Отметим, что правительство Азербайджана еще в январе 2019 года обратилось к ВБ с просьбой о приостановке проекта и возвращении оставшейся суммы кредита. За это время Всемирный банк уточнял объем работ, которые должны были быть завершены в рамках займа с учетом ожидаемого аннулирования части кредита.

«Таким образом, из кредита в 66,7 млн долларов, предусмотренных для финансирования четырех компонентов проекта, было использовано 15,504 млн долларов», — сообщил источник.