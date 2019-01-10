Азербайджан остался за бортом ЕВРО

Мужская сборная Азербайджана по волейболу провела заключительный матч отборочного турнира чемпионата Европы. Подопечные Фарида Джалилова проиграли на выезде команде Швеции (0:3) и заняли второе место в своей группе.

Этого не хватило сборной Азербайджану выйти в финал ЕВРО. После вычета очков, набранных в матчах с аутсайдером группы Люксембургом, у Азербайджана осталось 3 очка. Наша команда стала седьмой среди сборных, занявших вторые места в своих группах. В финал ЕВРО пробились Словакия, Испания, Финляндия, Австрия и Македония.

Также в финале, который пройдет во Франции, Словении, Голландии и Бельгии, помимо хозяев, сыграют также Россия, Германия, Сербия, Италия, Болгария, Чехия, Польша, Турция, Беларусь, Эстония, Греция, Черногория, Португалия, Румыния и Украина.

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