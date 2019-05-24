Азербайджан остался без наград

Три азербайджанских дзюдоиста выступили в первый день Гран-При Хух-Хото, начавщегося сегодня в Китае.

Карамат Гусейнов (60 кг) в стартовой схватке проиграл Ин-Хьюк Чои (Южная Корея).

Изначально в жеребьевке в весе до 60 кг значилась и фамилия Тофика Мамедова (60 кг), который должен был встретится с Кун-Лин Йехом (Тайвань). Но наш спортсмен не выступит на соревновании, а его соперник без борьбы прошел в следующий круг.

Исмаил Ибрагимов (66 кг) начал с победы над Ахмедом Абдельрахманом (Египет). В четвертьфинале он уступил Араму Григоряну (Россия), отправившись в утешительный блок, где проиграл Басху Йондонперенлею (Монголия), став седьмым.

Александра-Лариса Флориан (57 кг) в первом круге одолела Ю-Чих Янг (Тайвань), после чего потерпела поражение от Терезы Столл (Германия).