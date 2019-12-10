Азербайджан опять не голосовал по Крыму

Генеральная ассамблея ООН в понедельник, 9 декабря, приняла проект резолюции по проблеме милитаризации автономной республики Крым и города Севастополь, а также акватории Черного и Азовского морей, в соответствии с которой Россию призывают «вывести свои вооруженные силы с территории Крыма и безотлагательно прекратить временную оккупацию украинской территории».

Ключевые положения этого проекта резолюции опубликовало на своей станице в Twitter постоянное представительство Украины при ООН. Кроме прочего, подписавшие документ государства призывают Москву вернуть все вооружение и оборудование с украинских судов «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу», которые Россия задержала в ноябре 2018 года в ходе инцидента в Керченском проливе и лишь спустя год вернула Украине.

Кроме того, в проекте резолюции осуждаются поездки российских чиновников на территорию Крыма, включая случаи, связанные с проведением военных учений, и выражается обеспокоенность по поводу того, что Россия пользуется захваченными предприятиями украинской военной инфраструктуры в Крыму.

Азербайджанская делегация в голосовании участия не принимала. Это уже второй случай, когда Азербайджан не принимает участия в голосовании по Крыму. Ранее в ноябре наши не приняли участия в голосовании по обновленному проекту резолюции относительно соблюдения прав человека в Крыму и Севастополе на заседании профильного комитета Генеральной ассамблеи ООН.

Тогда МИД Азербайджана аргументировал это таким образом: «в связи с тем, что некоторые положения резолюции под названием «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)», вынесенной на голосование в рамках третьего комитета ООН 14 ноября этого года, не совпадали с позицией Азербайджана по внутренней и внешней политике, наша страна не приняла участия в голосовании».

Но насколько такая позиция соответствует азербайджанским политическим и геополитическим реалиям? Понятное дело, что официальный Баку не участвовал в этом голосовании из-за России. Это может сильно навредить отношениям Москвы и Баку в столь сложный и переходный период, когда власти страны запустили трансформацию своей команды. Поддерживать контакты с российской стороной, расширять политические и экономические взаимосвязи нужно и, конечно полезно, но есть и стратегическая сторона вопроса.

Любая внешняя политика зависит от удачной концепции. Каковы поставленные задачи и поставленные цели, причем все это должно писаться и учитываться со всеми реалиями, рисками и возможными рисками. То есть она должна быть проработана от «А» до «Я».

Это касается не только внешнеполитических и внутриполитических вопросов. Концепция и план развития в среднесрочной и дальнесрочной перспективе должны быть во всех направлениях госразвития. Начиная от социально-экономических вопросов и заканчивая уже концепцией развития спорта. Причем все это не должно зависеть от тех или иных кадров, они приходят и уходят, главное, чтобы все работало строго по плану, в противном случае провал обеспечен.

Подтверждение тому — сегодняшние реформы президента Азербайджана, и причины, по которым он решил пойти на это. Все нужно выстраивать по-новому с новыми кадрами и надеждой, что у новых молодых кадров есть стратегическое видение.

То же самое касается и внешнеполитической деятельности. Какие внешнеполитические задачи ставит перед собой государство? Какие цели? К чему во внешней политике стремится страна? Есть ли на эти вопросы ответы? По всей видимости, нет, раз мы еще не определились, как быть нам в вопросе Крыма. Нужно иметь стратегическое видение, чтобы понять, что в случае Азербайджана в подобных вопросах с огнем играть не стоит.

Рано или поздно карабахский конфликт будет решаться, причем на всех уровнях, и данный вопрос будет поднят на генассамблее ООН, и тогда большинство западных стран, включая Украину, тоже будут отмалчиваться и не поддержат вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана. И что тогда Азербайджан будет делать? А ведь нам припомнят наш «обед» или «чаепитье» в рамках генассамблеи ООН, когда речь шла о Крыме. Один голос России или даже стран ОИС нам не поможет.

Азербайджан как страна набирается опыта и нуждается в очертании четких стратегических целей и видения мировых процессов. Поверхностное видение в итоге может завести страну в тупик.