Азербайджан определился с объемом поставок автомобилей марки Khazar SD в Россию

Десять легковых автомобилей модели Khazar SD, производимых в Нефтчалинском промышленном квартале, будут экспортирована в Россию уже в ближайшее время.

Об этом заявил посол Азербайджана в Иране Буньяд Гусейнов в кулуарах встречи с членами Торговой палаты Тебриза.

Отметим, что автозавод Khazar является самым большим резидентом Нефтчалинского промышленного парка. Завод создан совместно ОАО «Азермаш» и компанией İran Khodro. Соглашение о создании совместного предприятия было подписано в августе 2016 года. Общая стоимость проекта составляет 15 млн долларов. 75% акций предприятия принадлежат ОАО «Азермаш», 25% — İran Khodro.

Завод способен выпускать 10 тысяч автомобилей в год. На заводе предусматривается производство автомобилей таких моделей, как Runna, Samand, Soren, Dena, Peugeot-206, Peugeot-207, Renault-Tondar, Renault-Pickup.

Автомобили, производимые на автозаводе, полностью соответствуют стандартам Евро-5 и международным стандартам безопасности.

На предприятии имеется 200 рабочих мест, число которых планируется довести до 300 за счет расширения производства.

Автомобили Khazar будут экспортироваться в зарубежные страны под брендом Made in Azerbaijan.

Автозавод был введен в строй 29 марта 2018 года при участии президентов Азербайджана и Ирана.