Азербайджан обыграл Камерун, Бразилия едет на Олимпиаду

Сегодня женская сборная Азербайджана по волейболу провела заключительный матч лицензионного турнира в Уберландии (Бразилия).

Как передает azerisport.com, в третьем туре наша команда обыграла Камерун (3:0), заняв третье место в группе.

Вместе с тем, вакансию на Олимпиаду завоевала Бразилия, переигравшая Доминиканскую Республику — 3:2.

Матч третьего тура лицензионного турнира:

Азербайджан — Камерун 3:0 (25:16, 25:14, 25:20)

Турнирная таблица: Бразилия — 7 очков (разница партий 9-4), Доминиканская Республика – 7 (8-3), Азербайджан – 4 (5-6), Камерун – 0 (0-9).