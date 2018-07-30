Азербайджан нужен Западу как один из энергетических «трансформаторов»

Западу придётся искать компромиссные точки для сближения с Баку, так прокомментировал # отношения Азербайджана с Западом эксперт по безопасности Григорий Трофимчук.

«Отношения – напряжённые, но с позитивным потенциалом. Запад, и в частности США, отдают себе отчёт в географической и региональной дислокации Азербайджана, а также в своей антиазербайджанской слабости – в том плане, чтобы попытаться сменить там власть. Исходя из этих соображений, Западу придётся искать компромиссные точки для сближения с Баку, отодвинув пока все вопросы , типа «прав человека», «политзаключенных» и т.п., в сторону», — отмечает эксперт.

По его словам, также заработал стратегический «Южный газовый коридор», на котором лежит большая ответственность по сырьевому снабжению части Европы.

«Всё это вместе пока не позволяет Западу резко рвать отношения с Азербайджаном. Но при этом азербайджанская власть должна находиться постоянно начеку, так как расслабляться нельзя, и удара в свой адрес с той стороны можно ждать постоянно. Баку Вашингтону не друг. У Запада – свои планы и на Украину, и в отношении Азербайджана.

В целом, естественно, для Запада было бы крайне желательно развернуть эти две страны против России. Но сделать это быстро не получается, поэтому применяется своя схема отношений с каждой из них», — добавил он.

Эксперт также добавил, что в качестве экономически развитого государства Украина Западу не нужна, об этом даже смешно говорить.

«Она, 40-миллионная, нужна исключительно для удара по России, чтобы РФ и Украина дезактивировали, уничтожили друг друга. Азербайджан нужен Западу, в его понимании и его планах, как один из энергетических «трансформаторов» для снижения зависимости стран Запада и даже Востока от России. Процветающий Азербайджан Западу, конечно, тоже не нужен»,- резюмировал он.

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